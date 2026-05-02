وفاة مفاجئة للاعب جامعة الوادي الجديد أثناء المشاركة في بطولة رياضية برأس البر

توفي عمرو قدري، لاعب فريق جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال أنور عباس، مدير الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، إن اللاعب عمرو قدري كان ضمن المشاركين في بطولة دوري المصالح الحكومية بمدينة رأس البر، قبل أن يصاب بأزمة قلبية مفاجئة انتهت بوفاته، وسط حالة من الحزن بين زملائه والمشاركين في البطولة.

وتستعد قرية بولاق التابعة لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لتشييع جنازة اللاعب عمرو قدري، فور الانتهاء من التصاريح والإجراءات اللازمة، ووصول الجثمان من مدينة رأس البر.

يذكر أن محافظة دمياط تنظم نهائي دوريات المصالح الحكومية، بمشاركة عدد من الفرق القادمة من محافظات الجمهورية، في منافسات رياضية تجمع العاملين والفرق التابعة للجهات والمصالح الحكومية.