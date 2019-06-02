كشف النقاب عن وزير الداخلية النمساوي الجديد عقب حالة من الجدل

استقرت المستشارة النمساوية الجديدة بريجيته بيرلاين، على اختيار وزير جديد للداخلية في البلاد، هو أندرياس بيلسيل، مدير الشرطة في ولاية النمسا العليا، وذلك بعد فترة من الجدل السياسي والمجتمعي حول المرشحين لهذا المنصب.

وأفادت مصادر سياسية في فيينا -اليوم الأحد- بأن المحادثات شهدت الكثير من الجدل حول شغل أكثر المواقع حساسية في الحكومة وهو وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه كان من الصعب الاتفاق على شخص واحد من البداية.

وأضافت المصادر أن أغلب التكهنات السابقة توقعت أن يظل وزير الداخلية الحالي إيكارت راتز، في منصبه باعتباره شخصية غير حزبية توافق طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة.

وذكرت المصادر أن عددًا من الوزراء أصبح معروفًا الآن وهم: كليمنس جابلنر لوزارة العدل، وألكسندر شالينبرج للخارجية، وإيريس روسكالا للتعليم، وإليزابيث أودولف ستروبل للاقتصاد، وإدوارد مولر لوزارة المالية.

ومن المقرر إعلان تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة رسميا غدا الاثنين، وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ألكسندر فان ديربيلين، بالقصر الرئاسي هوفبورج.