وزير الخارجية الألماني يطالب بهدنة في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا

طالبت ألمانيا مجددا بالهدنة في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء، عقب محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في برلين إنه فقط بهذه الطريقة يمكن حل النزاع، وأضاف: "الأمر صعب من ناحية التفصيل، لكنه ممكن".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من محاولات فرض هدنة دائمة في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا باءت بالفشل حتى الآن.

وطالب ماس بفتح المزيد من المعابر الحدودية على خط الجبهة الذي يبلغ طوله 400 كيلومتر بين الانفصاليين وجنود الحكومة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن سوى خمسة معابر في شرق البلاد، وقال: "هذا الأمر يتسبب في استياء مستمر"، مطالبا كافة الأطراف بالاستعداد لتقديم المزيد من التنازلات.

ومن جانبه، أكد كوليبا استعداد بلاده لتقديم تنازلات لحل أزمة النزاع في حوض دونيتس، مشيرا في المقابل إلى وجود "خطوط حمراء".

يُذكر أن كييف ألزمت نفسها بتبني ما يسمى بـ"صيغة شتاينماير" في تشريع خاص بها. وتنظم هذه الصيغة المسماة على اسم وزير الخارجية الألماني السابق والرئيس الألماني الحالي فرانك-فالتر شتاينماير على منح هذه المنطقة وضع خاص مؤقت يدخل حيز التنفيذ في يوم إجراء انتخابات. ولا يوجد مشروع قانون ينص بذلك أمام البرلمان الأوكراني حتى الآن.

وأصبحت أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا على طول الحدود الروسية تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام 2014. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل حوالي 13200 شخص في المعارك بين القوات الحكومية والانفصاليين منذ ذلك الحين. ولا تزال خطة سلام بين الطرفين مجمدة.

وتتوسط ألمانيا وفرنسا في الصراع منذ ست سنوات. وفي بداية ديسمبر الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا للمرة الأولى في العاصمة الفرنسية باريس. وتم التخطيط لعقد قمة أخرى هذا الربيع في برلين، إلا أنه لم يتحدد موعد لها حتى الآن.