قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استمرارًا في الأجواء الحارة نهارًا، واستقرارًا بالأحوال الجوية، وانكسارًا للموجة الحارة، لافتة إلى أن البلاد تشهد وجود منخفض جوي على ارتفاع 6 كم، يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة فترة النهار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على محافظات السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت أن الأجواء خلال فترات الليل لطيفة على أغلب مناطق شمال البلاد، ومعتدلة على جنوب البلاد، قائلة إن الشبورة المائية المتكونة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خفيفة وتتلاشى فور سطوع الشمس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، تشهد اعتدالًا كاملًا اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها مناسبة لكل أعمال الصيد والملاحة والتنزه.

وذكرت أن تلك الأجواء مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ثم ترتفع الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من الأحد المقبل، موضحة أن العظمى تتراوح في الفترة الحالية ما بين 34 إلى 35 درجة، ومن المقرر أن ترتفع لتصل إلى ْ37 اعتبارًا من الأحد.

وأشارت إلى أن ارتفاع الحرارة مستمر على مدار الأسبوع المقبل، مختتمة أن هناك اعتدالًا كاملًا في سرعات الرياح على كل المناطق، فضلًا عن أن عدم ارتفاع نسب الرطوبة بصورة كبيرة، يؤدي إلى الشعور بأجواء لطيفة ومعتدلة ليلا.