رئيس البرلمان الأوكراني يطالب في برلين بتزويد بلاده بدبابات ليوبارد وماردر الألمانية

طالب رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك خلال زيارته الحالية لألمانيا برلين بتزويد بلاده بدبابات ليوبارد وماردر الألمانية.

وفي أعقاب لقاء مع نواب من البرلمان الألماني في برلين، قال ستيفانتشوك اليوم الخميس، وفقا للترجمة الرسمية:"نحتاج بطبيعة الحال إلى أسلحة حديثة بالدرجة الأولى. ويمكننا أيضا أن نقاتل ونصمد بأسلحة قديمة من مخزون قديم، لكن الأسلحة الأحدث أكثر كفاءة، ولهذا السبب فنحن ننتظر كلا من دبابات ماردر وكذلك دبابات ليوبارد".

كانت شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة عرضت تزويد أوكرانيا بناقلات الجند المدرعة طراز ماردر وبالدبابات القتالية طراز ليوبارد التي تتسم بحجم وقوة أكبر بصورة ملحوظة.

ومن المنتظر، بحسب الخطط الحالية للحكومة الألمانية، أن يتم استخدام هذه الدبابات في إطار عملية تبادل بحيث تحصل دول مثل التشيك واليونان على هذه الدبابات مقابل توريد هذه الدول لدبابات قديمة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا.

وبررت الحكومة الألمانية تخليها عن توريد هذه الدبابات الحديثة بشكل مباشر إلى أوكرانيا بقولها إن الجنود الأوكرانيين يستطيعون التعامل بصورة أفضل مع أنظمة الأسلحة السوفيتية واستخدامها بشكل فوري.