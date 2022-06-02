المجلس الرئاسي باليمن يؤكد موقفه الثابت من متطلبات وشروط الهدنة

أكد المجلس الرئاسي في اليمن، موقفه الثابت إزاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة التي جرى الإعلان عنها اليوم، وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في البلاد.

وشدد المجلس في اجتماعه بعدن، اليوم الخميس برئاسة رشاد العليمي، على حرصه والحكومة الشرعية على دعم كافة المساعي لإنجاح جهود المبعوث الأممي، ودفع الجماعة الحوثية للوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة، بتسهيل من المجلس وتحالف دعم الشرعية، وفقا لما أوردته قناة "اليمن"الإخبارية.

وقدم رشاد العليمي، تقريرا حول نتائج اللقاءات مع المبعوثين الأممي والأمريكي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وتطرق المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه، إلى مستجدات ونتائج الحراك الدبلوماسي في العاصمة المؤقتة عدن، والذي أفضى إلى تجديد الهدنة الإنسانية والتخفيف من معاناة اليمنيين.