البيت الأبيض يرحب بزيادة تحالف أوبك بلس إنتاج النفط إلى 648 ألف برميل يوميا

رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس، بزيادة تحالف "أوبك+" إنتاج النفط إلى 648 ألف برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين، مشيدة بدور السعودية في قيادة التحالف.

وثمنت بيير - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - دور السعودية كرئيس لأوبك بلس وكأكبر منتج في التحالف، في الوصول إلى هذا الاتفاق بين أعضاء المجموعة، مؤكدة مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية استخدام جميع الأدوات المتاحة في مواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة.

وكان التحالف قد توصل لاتفاق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، اليوم، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل ومثلها في أغسطس.

وذكر التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس، وذلك بعد أن تعهد سابقًا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو والشهرين اللذين يتبعانه.

وأشار إلى تعويض زيادة سبتمبر المقبل برفع مقدار الزيادة في الشهرين المقبلين من أجل تسريع الحصول على النتائج المرجوة من هذه الخطوة.