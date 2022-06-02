اليابان وفرنسا تتفقان على تنسيق ردودهما حول التدخل الروسي في أوكرانيا

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الأربعاء ، على تنسيق ردودهما عن كثب على التدخل الروسي في أوكرانيا ومساعدة الدولة التي مزقتها الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صحفي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن كيشيدا قال لماكرون خلال محادثاتهما الهاتفية إنه يعلق أهمية كبيرة على التعاون الياباني-الفرنسي في حماية النظام الدولي القائم على القواعد الذي قوضته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشاد كيشيدا بالعلاقات الثنائية، واصفا طوكيو وباريس بالـ"شريكين على نحو خاص" في معالجة القضايا العالمية والإقليمية.

ومن جانبه ، أعرب ماكرون عن دعمه لموقف اليابان الواضح بشأن الأزمة في أوكرانيا، قائلا إنه يأمل في تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية الثنائية.

وأكد الزعيمان ضرورة أن تفرض مجموعة السبع، التي تضم الدولتين، عقوبات على روسيا ومواصلة تقديم مساعداتها لأوكرانيا .

واتفق كيشيدا وماكرون على التعاون في ضمان أمن الغذاء والطاقة والتعامل مع القضايا الإقليمية مثل كوريا الشمالية.

وكانت المحادثة التي استمرت 25 دقيقة تقريبًا هي الأولى منذ إعادة انتخاب ماكرون كرئيس لفرنسا في شهر أبريل الماضي.