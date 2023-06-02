مدير الوكالة الأفريقية للتنمية: السيسي يقوم بدور رئيسي لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية بإفريقيا

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أشادت ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية للوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" بالجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستقرار ودعم التنمية في القارة الأفريقية.

وقالت بيكيلي - في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة خلال زيارتها إلى القاهرة- إن الرئيس السيسي يقوم بدور "رئيسي" على مستوى القارة لاسيما فيما يتعلق بالسلام وتسوية النزاعات وايضا إعادة الإعمار والتنمية خاصة في ضوء توليه رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد والمخولة بتنفيذ رؤية 2063.

وأضافت أننا نتطلع إلى قيادة الرئيس السيسي الفعالة والتي تجسدت فى مصر.. معربة عن سعادتها للعمل تحت قيادة الرئيس السيسى للجنة التوجيهية.

واستعرضت دور الوكالة الحيوي في تنفيذ اجندة التنمية "إفريقيا 2063"، مشيرة إلى أن افريقيا لديها رؤى وخطط طموحة بحلول عام 2063 من أجل تحقيق الازدهار والسلام والاستقرار فى ربوع القارة وتعزيز قوتها الاقتصادية.. لافتة إلى وجود خطة تنفيذية لترجمة الخطط الى افعال حيث ان دور الوكالة يتمثل فى دعم ومساعدة الدول الإفريقية على تطبيق رؤية 2063.

وأشارت إلى دور النيباد فى برامج بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية والتى تصب فى مواجهة التحديات التى تجابهها القارة الافريقية.

ولفتت المديرة التنفيذية للوكالة الإفريقية للتنمية إلى أولويات عمل وكالة النيباد - التى تمثل الذراع التنموى للاتحاد الإفريقى - خلال الفترة القادمة ومن بينها اهمية حشد التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التى من شأنها أن تسهم فى عملية الربط القارى وكذلك تنفيذ مبادرة "اينرجيز افريكا" المتعلقة بدعم دور المرأة والأسرة فى التنمية.

كما أكدت بيكيلي أهمية دور هذه البرامج فى العمل على منع والوقاية من الازمات قبل نشوبها.

وأوضحت المسئولة الافريقية أن النيباد تركز على الجانب الوقائى حيث تعمل على توعية الشباب ودمجهم فى عملية التحول الاقتصادى فى القارة لتفادى نشوب صراعات.

وأضافت أنها شاركت خلال الزيارة الى القاهرة فى فعاليات ورشة عمل الاتحاد الإفريقى الثانية لمراجعة سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات والتى نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الإفريقى ووكالة التنمية الإفريقية والتى عقدت على مدار ثلاثة أيام.