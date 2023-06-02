الكرملين: أوروبا أداة مطيعة في الأوركسترا التي تقودها أمريكا

شبه المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الولايات المتحدة الأمريكية بقائد الأوركسترا، الذي "يحجز الموسيقى" في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واصفا أوروبا بالأداة المطيعة في هذه الأوركسترا الأمريكي.



وقال بيسكوف في تصريح، اليوم الجمعة: "للأسف، لا تزال واشنطن هي من (يحجز الموسيقى) في حلف الناتو وتدفع ثمنها، والدول الأوروبية، للأسف، تعتبر آلات مطيعة في هذه الأوركسترا"، في إشارة إلى تبعية أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية.



وكان الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، قال في وقت سابق، "إن الحلف يعتبر انضمام أوكرانيا إلى صفوفه واقعيا"، ولكنه لم يجب عن سؤال ما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية لحضور قمة الحلف المفترض انعقادها في العاصمة الليتوانية يومي 11-12 يوليو القادم.



وأضاف ستولتنبرج أن الحلفاء في "الناتو" أكدوا على أن أوكرانيا ستغدو عضوًا في الحلف مستقبلا"، مشددا على أن أبواب "الناتو" مفتوحة وكييف هي من سيقرر الانضمام أو عدمه.



وتابع أن "انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يحدث في ظل الحرب".



يُذكر أن الرئيس الأوكراني أعلن مؤخرا أن بلاده بحاجة إلى تلقي دعوات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي هذا العام.



وردًا على سؤال للتعليق على تصريح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن بلاده ليست حليفة لروسيا في الصراع الأوكراني، قال بيسكوف، إن موسكو تأخذ في الاعتبار موقف أرمينيا بشأن الصراع في أوكرانيا، لكنها تواصل تطوير علاقاتها الحليفة مع أرمينيا.



وأضاف بيسكوف بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "أننا نحيط علمًا بذلك"، واصفًا تصريحات باشينيان بالـ"مهمة".



وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا تواصل تطوير علاقات الحلفاء مع أرمينيا.



يُذكر أن رئيس الوزراء الأرميني، أشار سابقًا في تصريحات إعلامية إلى أن يريفان ليست حليفًا لموسكو في الحرب مع كييف، مؤكدًا أن أرمينيا وروسيا تربطهما علاقات شراكة استراتيجية، لكنها لن تتجاوز الحدود التي تسمح ليريفان بتجنب العقوبات الغربية.