تفاصيل وفاة مسن سقط عليه جزء من سور منزل يوم زفاف نجله بالشرقية

شيع أهالي قرية الطويلة بمركز فاقوس في محافظة الشرقية جنازة شخص مسن؛ لقى مصرعه إثر إصابته جراء سقوط جزء من سور بالطابق الثاني في منزل عليه أثناء سيره بالشارع بالقرية، وذلك يوم زفاف نجله الأكبر، إذ وقع الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول محمد أحمد الحديدي، 61 سنة، موجه سابق في التعليم الفني بالتربية والتعليم، مقيم بقرية الطويلة بمركز فاقوس، جثة هامدة.



تبين حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثاني بمنزل عليه بسبب الرياح، وذلك حال حضوره حفل غداء أهالي القرية يوم حفل زفاف نجله الأكبر أحمد، حيث كان لدى المتوفى ولدين وبنتين، ووقع الحادث قبل ساعات من الزفاف ليتحول الفرح إلى مأتهم.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرين المركزي، وتحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.



وشيع أهالي قرية الطويلة جنازة المتوفى بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الرحمة بالقرية ودفن في مقابر الأسرة بالقرية.