استبعاد ثلاثي المنتخب الألماني من القائمة بسبب نهائي دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة استبعاد نيكلاس زوله وسيرج جنابري وماريو جوتزه من قائمة الفريق للمباريات الثلاث الودية المقررة في يونيو الجاري.

ويغيب المنتخب الألماني عن تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) حيث يشارك في النهائيات مباشرة باعتباره ممثل البلد المضيف، وبالتالي يسعى فليك لتجربة كافة العناصر المتاحة للمنتخب.

واستبعد توماس مولر أيضا من قائمة المنتخب التي شهدت عودة أنتونيو روديجر وليروي ساني وجمال موسيالا وجوليان براندت ويوناس هوفمان ولوكاس كلوسترمان وبنيامين هنريكس.

كذلك شهدت القائمة عودة إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وروبين جوسنس لاعب إنتر ميلان الإيطالي لكنهما سيغيبان عن المباراة الودية الأولى المقررة أمام أوكرانيا في 12 يونيو في بريمن.

ويأتي غياب اللاعبين لانشغالهما بالمباراة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم العاشر من يونيو.

كذلك سيتأخر انضمام مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة وتيلو كيرير مدافع ويستهام، إلى المنتخب لانشغالهما مع فريقيهما.

أما باقي لاعبي المنتخب، فسيتجمعون في السابع من يونيو، وسيخوض الفريق الوديتين الأخريين أمام بولندا في وارسو وأمام كولومبيا في جلسنكيرشن يومي 16 و20 يونيو، على الترتيب.

وشهدت القائمة انضمام وجه جديد واحد وهو مالك ثياو مدافع ميلان.