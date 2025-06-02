التحقيق في مقتل تونسي بالرصاص في جريمة عنصرية جنوبي فرنسا

باشر مكتب المدعي العام في دراجينيان، تحقيقا في مقتل تونسي بالرصاص من جانب جاره الفرنسي، في "إقليم الألب وكوت دازور" جنوب شرق فرنسا، في جريمة مروعة يشتبه في أنها تنطوي على دوافع عنصرية.

وتلقى الضحية خمس طلقات نارية في الحادث الذي وقع أول أمس السبت في "بوجي سور أرجينز" بمدينة "فار"، وأصيب فيه أيضا رجل آخر يحمل الجنسية التركية يبلغ من العمر 25 عاما في يده، وقد نقل إلى مستشفى فريجوس.

وحسب المعلومات التي نشرتها اليوم الاثنين قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، نشر المتهم مقطعي فيديو عنصريين ومعاديين للمهاجرين قبل الحادث وبعده، حيث أشار في الفيديو الأول إلى نيته قتل أجانب ثم أكد فعلته في الفيديو الثاني التي تضمن مقاطع عنيفة.

كما وجه إشادات إلى السياسي الراحل زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبان.

وألقت الشرطة القبض على القاتل (53 عاما) بعد تلقيها إخطارا من رفيقته، خلال محاولته الفرار على متن سيارته وقد عثر لديه على مسدس أوتوماتيكي وبندقية صيد ومسدس آخر، وفق ما أشار إليه نفس المصدر.

ويُعتقد أن الرجل المتوفى يبلغ من العمر 35 عاما ويحمل الجنسية التونسية.

وقالت السلطات الفرنسية إنه لم يكن معروفا لديها.

وصرح قنصل تونس في مرسيليا لوسائل الإعلام التونسية، أن الضحية كان مقيما سابقا في إيطاليا ولم يكن مسجلا بالقنصلية التونسية بفرنسا.

وتجري اتصالات مع السلطات الإيطالية حاليا للحصول على المزيد من المعلومات.

ويحقق مكتب المدعي العام في تهم القتل والشروع في القتل بدافع الانتماء المحتمل للضحية إلى جماعة عرقية أو إثنية أو دينية محددة.

وهذه جريمة القتل الثانية خلال أسبوع واحد لأحد أفراد الجالية التونسية في الخارج، بعد مقتل الشاب الياس الزايري (34 عاما) طعنا بسكين على يد مهاجر صومالي، أثناء محاولته الدفاع عن إمرأة وابنها في مدينة أنتويرب البلجيكية.