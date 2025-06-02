محافظ الغربية يتابع ميدانيا مشروعات تطوير كفر الزيات: بنية تحتية متطورة وبيئة حضارية مستدامة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة كفر الزيات، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير الجارية، والتي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، حيث تفقد أعمال تطوير شارع الجيش وميدان أوسكار وكورنيش المدينة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروع محور النعناعية، أحد المحاور المرورية الحيوية التي يجري العمل بها حاليًا.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته أن المشروعات الجارية تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من الجولات الميدانية هو المتابعة الدقيقة على أرض الواقع والتفاعل مع الشارع، قائلاً: “التطوير الحقيقي يبدأ من الشارع، وما يهمنا هو أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات في حياته اليومية.”

وخلال تفقده مشروع تطوير شارع الجيش، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة، موضحًا أن الشارع يشهد تطويرًا شاملًا يتضمن توسعة العرض بمقدار 3 أمتار على جانبي الطريق، وإعادة تصميم الجزيرة الوسطية بعرض 4 أمتار تشمل أرصفة مطورة وأحواضًا زراعية، مع إنشاء باركينج طولي مبلط ببلاط إنترلوك ملون، للمساهمة في تنظيم حركة السيارات والحد من التكدس المروري.

كما تابع المحافظ أعمال إعادة تأهيل ميدان أوسكار، بما يحقق السيولة المرورية ويُراعي أعلى المعايير الهندسية، مؤكدًا أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المشهد البصري وتعزيز معدلات السلامة المرورية داخل المدينة.

وفي إطار جولته، تفقد اللواء أشرف الجندي كورنيش كفر الزيات، ووجّه بسرعة استكمال الأعمال الجارية، مع زيادة المساحات الخضراء، وتزويد الكورنيش بمقاعد وأماكن ترفيهية لتوفير متنفس حضاري متكامل للأهالي، قائلاً: “نحن نعمل على تحويل الكورنيش إلى مساحة تليق بأبناء المدينة، وتوفر بيئة جمالية وخدمية متكاملة.”

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال تنفيذ محور النعناعية، والذي يُعد من المشروعات الكبرى ذات التأثير المباشر على الحركة المرورية داخل المدينة، حيث أكد أن المشروع يستهدف تخفيف الضغط المروري خاصة عن شوارع وسط المدينة، وتوفير مسار بديل لسيارات النقل الثقيل التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المناطق السكنية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يشمل مجموعة من الأعمال الحيوية، منها تغطية مصرف جناج بمواسير بطول 230 مترًا لضمان التصريف الآمن لمياه الأمطار، وإنشاء أرصفة جانبية بطول 280 مترًا مبلطة بالإنترلوك لحماية المشاة، وتدعيم الطريق ببناء 290 مترًا من الدبش المائل لمنع التآكل وتعزيز استقرار الطريق، بالإضافة إلى زراعة 50 عمود إنارة وتركيب شبكة كشافات متكاملة لتحقيق أعلى درجات الأمان ليلًا.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بتأكيده أن العمل بالمحافظة مستمر على مدار الساعة لتقديم خدمات أفضل للمواطن، ومتابعة تنفيذ كل مشروع ميدانيًا لضمان الجودة والالتزام، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بكامل طاقته يعمل وفق خطة واضحة لتحسين معيشة المواطن وتحقيق تنمية حقيقية في كافة مدن ومراكز المحافظة.