إيفرتون يفعل بند شراء الأرجنتيني ألكاراز

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الأرجنتيني كارلوس ألكاراز، الذي كان معارا هذا الموسم للفريق.

ونجح التوفيز في تفعيل خيار الشراء المتفق عليه مع فلامنجو البرازيلي، الذي انتقل منه اللاعب كارلوس ألكاراز خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

ويبلغ ألكاراز من العمر 22 عاما، وهو لاعب دولي تحت 23 عاما مع منتخب الأرجنتين، وقد وقع عقدا مع التوفيز لمدة موسمين حتى يونيو 2027، بحسب بيان رسمي للنادي الذي لم يفصح عن قيمة الصفقة.

وخلال فترة إعارته مع إيفرتون، شارك اللاعب الشاب في 16 مباراة، سجل خلالها هدفين، أحدهما في الجولة الأخيرة أمام نيوكاسل، كما قدم 5 تمريرات حاسمة، وشارك في 7 مباريات ضمن التشكيلة الأساسية.

وتخرج ألكاراز من أكاديمية راسينج كلوب الأرجنتيني، ولعب لاحقا في ساوثهامبتون 2023، حيث قدم أداء جيدا، كما خاض فترة إعارة مع يوفنتوس، قبل انتقاله إلى فلامنجو، حيث توج معهم بلقب كأس البرازيل.