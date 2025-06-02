 إيفرتون يفعل بند شراء الأرجنتيني ألكاراز - بوابة الشروق
الإثنين 2 يونيو 2025 6:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إيفرتون يفعل بند شراء الأرجنتيني ألكاراز

وكالات
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 5:59 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 5:59 م

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الأرجنتيني كارلوس ألكاراز، الذي كان معارا هذا الموسم للفريق.

ونجح التوفيز في تفعيل خيار الشراء المتفق عليه مع فلامنجو البرازيلي، الذي انتقل منه اللاعب كارلوس ألكاراز خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

ويبلغ ألكاراز من العمر 22 عاما، وهو لاعب دولي تحت 23 عاما مع منتخب الأرجنتين، وقد وقع عقدا مع التوفيز لمدة موسمين حتى يونيو 2027، بحسب بيان رسمي للنادي الذي لم يفصح عن قيمة الصفقة.

وخلال فترة إعارته مع إيفرتون، شارك اللاعب الشاب في 16 مباراة، سجل خلالها هدفين، أحدهما في الجولة الأخيرة أمام نيوكاسل، كما قدم 5 تمريرات حاسمة، وشارك في 7 مباريات ضمن التشكيلة الأساسية.

وتخرج ألكاراز من أكاديمية راسينج كلوب الأرجنتيني، ولعب لاحقا في ساوثهامبتون 2023، حيث قدم أداء جيدا، كما خاض فترة إعارة مع يوفنتوس، قبل انتقاله إلى فلامنجو، حيث توج معهم بلقب كأس البرازيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك