رئيس هيئة الدواء ردا على تهديدات بإغلاق 100 مصنع: هرتلة لا أساس لها من الصحة

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، رداً على وجود 100 مصنع جديد وتحت الإنشاء مهددين بالإغلاق بسبب الإجراءات المعقدة التي تفرضها الهيئة، إن هذا الأمر "هرتلة" ولا أساس له من الصحة، ولا علم له بهذا الموضوع.

وأضاف الغمراوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين على هامش مؤتمر صحفي، أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار الأدوية في مصر خلال العام الجاري، في ظل استقرار أسعار المواد الخام وسعر الدولار.

وفيما يتعلق بأزمة نقص الأدوية، أشار الغمراوي إلى تحسن الوضع بشكل كبير، حيث نعاني الآن من نقص نحو 18 مستحضرًا دوائيًا فقط من إجمالي 17 ألف مستحضر متوفر في السوق المصري.

وأضاف الغمراوي أن الهيئة تستهدف نمو سوق الدواء المصري بنسبة 15% خلال العام الجاري، بعد تحقيق 307 مليار جنيه العام الماضي، بما يعادل 6.2 مليار دولار.

وكان الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قد أصدر بياناً عن وجود أكثر من 100 مصنع جديد ومصانع تحت الإنشاء في قطاع الأدوية تواجه تحديات غير مسبوقة قد تؤدي إلى توقفها وعدم قدرتها على الاستمرار، بسبب الإجراءات المعقدة التي تفرضها هيئة الدواء، والتي تعتبر لا مثيل لها في العالم وتتسبب في استنزاف الوقت والموارد المالية بصورة غير منطقية لهذا القطاع.

وأكد عوف أنه منذ إنشاء هيئة الدواء، لم يصدر أي قرار يدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى عدم عدالة الهيئة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عوف إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة في توافر السيولة النقدية، خاصة بعد زيادة سعر الصرف، مما دفع العديد من الشركات إلى التوجه للبنوك للحصول على التمويل، لكن ارتفاع نسبة فوائد القروض، التي تتجاوز 32%، يشكل تحديًا آخر قد يؤدي إلى توقف العديد من الشركات أو إغلاقها.