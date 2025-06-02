 تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات - بوابة الشروق
الإثنين 2 يونيو 2025 12:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات

حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 12:05 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إطلاق رابط التقديم الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي والصف الأول رياض أطفال، وذلك للمدارس (الرسمي والرسمي لغات).

وأوضح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذا الإجراء يأتي تيسيرًا على أولياء الأمور وتماشياً مع التوجهات نحو التحول الرقمي، حيث يمكن الآن تقديم طلبات الالتحاق من خلال الرابط وينتهي التقديم في 30 يونيو الحالي.

للتقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بدمياط.

للتقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بدمياط.

https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login


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