عضو هيئة الاعتماد والرقابة: الأجور تضاعفت 6 مرات في منظومة التأمين الصحي الشامل ونسعى لجذب كوادرنا المهاجرة

قال الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد "المخرج الأساسي" لتحقيق معادلة إعطاء الطبيب المصري حقه.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن المنظومة تقدر الطبيب والممرض وجميع العاملين في القطاع الصحي ماديا بشكل مختلف تمامًا.

وأشار إلى أن "المرتبات في منظومة التأمين الصحي الشامل أفضل بكثير جدًا من المرتبات التي يحصل عليها الأطباء الآن"، موضحا أن هذا التقدير المادي يأتي بشرط تقديم ساعات عمل في المقابل، ليكون المريض المستفيد الأول.

وأوضح أن الطبيب في المنظومة الجديدة يتقاضى أجرًا يعادل 5 إلى 6 أضعاف ما كان يتقاضاه، فيما تحصل الممرضة على ما يعادل 4 إلى 5 أضعاف مبلغها، لافتا إلى تطبيق ذلك في محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف أن الطبيب الشاب الذي تخرج حديثا سيحصل من خلال المنظومة على "مرتب محترم جدًا" يدفعه للاستقرار في الوحدات الصحية، مشيرا أن المنظومة تشمل تدريب الأطباء وتوفير تعليم طبي مستمر ولا تكتفي بالتقدير المادي .

وأكد أن الهيئة تهدف لتطوير الطبيب باستمرار وبناء الكادر الطبي، مشددا أن "مصر تسعى الآن إلى جذب الكوادر الطبية مرة أخرى وعودة العقول المصرية لبلادها مرة أخرى".

ولفت إلى أن نجاح المنظومة يتطلب تكاتف الأطياف كافة، مشددا على الدور الهام للإعلام في تصحيح المفاهيم لدى المواطنين، لا سيما مع وجود بعض الصعوبات المتوقعة خلال فترة التشغيل التجريبي.