السفير الأمريكي لدى اليونان يشيد بالعلاقات الثنائية بين البلدين

أشاد السفير الأمريكي لدى اليونان جيفري بيات بالعلاقات الثنائية بين واشنطن وأثينا.

ونقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عن بيات قوله -خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي في القنصلية الأمريكية بمدينة سالونيك- "إن السياسيين والدبلوماسيين يأتون ويذهبون، لكن ما بنيناه سيبقى".

كما أشاد السفير الأمريكي بالالتزام الدائم من الولايات المتحدة واليونان بتعميق العلاقات الثنائية بينهما، مشيرا إلى أن تلك العلاقات تقوم على أساس متين من التعاون والصداقة منذ تأسيس الدولتين الحديثتين.

وسلط بيات الضوء على التزام البلدين بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة لشمال اليونان التي تعيد تأسيس نفسها كبوابة للتجارة والطاقة إلى منطقة البلقان.