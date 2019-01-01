تراجع حاد لأسعار الذهب على خلفية الهدنة التجارية بين أمريكا والصين

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات الاثنين، في السوق الأمريكية تراجعا حادا، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وتراجع المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب اتفاق البلدين على استئناف المفاوضات التجارية بينهما.

كانت الصين والولايات المتحدة قد قررتا استئناف المفاوضات التجارية بينهما في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج، على هامش اجتماعات مجموعة الدول العشرين في اليابان يوم السبت الماضي.

وقد ارتفعت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية مع تزايد رغبة المستثمرين في الاستثمار في الأدوات عالية المخاطر، في حين ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وهو ما أدى إلى تراجع سعر الذهب.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 87ر96 نقطة بنسبة 75ر0%.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات الاثنين، بمقدار 40ر24 دولار أي بنسبة 7ر1% إلى 30ر1389 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، وهو أكبر تراجع يومي للسعر منذ حوالي عام.

كان الذهب قد ارتفع يوم الجمعة بمقدار 70ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 70ر1413 دولار للأوقية وهو أعلى سعر للذهب منذ ست سنوات. وقد ارتفع سعر الذهب بأكثر من 7ر7% خلال يونيو الماضي، وهو أفضل أداء شهري للمعدن الأصفر منذ حوالي ثلاث سنوات.

كما حقق الذهب مكاسب خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة بنسبة 1%.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 148ر0 دولار إلى 193ر15 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0255ر0 دولار إلى 6880ر2 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.