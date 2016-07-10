الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقال «شاهين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إن «هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث ستتراوح العظمى على القاهرة والوجه البحري ما بين 38 و39 درجة مئوية».

وأضاف أن «هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيصاحبه استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة على غالبية المدن والمحافظات، وهو ما سيؤدي إلى زيادة شعورنا بحرارة الطقس».

وأوضح أن «الأجواء تعتبر طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ولا يوجد أي ظواهر جوية حادة»، مشيرًا إلى استقرار حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.