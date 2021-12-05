قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها لم تتردد في المشاركة ضمن الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، تحت عنوان «اليوم في مصر ما بيخلصش»، لافتة إلى أنها «لا تتردد في أي عمل تابع للدولة».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الأغنية كانت جاهزة قبل عرضها عليها، مشيرة إلى أنها أعجبت بمفهومها المتعلق بالترويج لمصر والسياحة.



ورأت أن كلمات الأغنية «غير تقليدية وبسيطة وحقيقية»، معقبة: «تتحدث عن اللذاذة في الصيف واليوم اللي مبيخلصش والسهر حتى الفجر، حسيت إنها لذيذة ولحنها صيفي فرفوش، واستمتعت بغنائها».



وتوجهت بالشكر إلى جميع القائمين على الأغنية ومنهم الملحن إيهاب عبدالواحد، والمخرج أحمد النجار، قائلة إن الأغنية صورت في أكثر من موقع أثري وسياحي بالدولة، كما أنها ضمت مؤثرين من الدول العربية كانوا سعداء أثناء التصوير.



وتابعت: «أثناء تصويرها كنت سعيدة من قلبي، ونفسي الكل يجي عندنا لأن بلدنا جميلة طوال العام، هناك أماكن عديدة كمصريين لم نكتشفها، محتوى الأغنية لذيذ وإيجابي وشبابي، وبها جانب آخر لا نتحدث عنه في الأغاني الوطنية».



وعن أعمالها في الفترة المقبلة، أعربت عن أمنياتها في تقديم أعمال تعجب المواطنون، مضيفة أنها تركز الآن على مسرحية بالتعاون مع الفنان علي ربيع، وتتمنى أن تستطيع استقطاب الجمهور من مختلف أنحاء العالم العربي لمشاهدتها.



وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، في الحملة الترويجية التي أطلقت من قبل وزارة السياحة والآثار، تحت عنوان «اليوم في مصر ما بيخلصش»، بهدف تشجيع السياحة الداخلية في البلاد، وذلك من خلال فيديو كليب جديد، تغنت فيه بجمال الطبيعة وروعة أجواء البلاد، خلال أشهر الصيف.