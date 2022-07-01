مسئول يمني يُحذر من استغلال الحوثيين للهدنة لتعزيز حشودهم للقتال في مأرب وتعز

حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد الركن طارق صالح، من استغلال الميليشيات الحوثية للهدنة لتعزيز حشودها من المقاتلين والسلاح والعتاد لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز، ومضاعفة عمليات تجنيد الأطفال، بالإضافة لإدارة الأنشطة التخريبية لاستهداف قيادات الدولة والقيادات الأمنية والعسكرية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق والتعاون مع الجماعات الإرهابية، لإرباك المرحلة وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال مناقشة صالح مع قيادة محور تعز، اليوم السبت، التطورات الأمنية والعسكرية في ظل تصاعد الخروقات الحوثية، وتنصلها من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية.

وشدد صالح على أن تعنت الميليشيات الحوثية واستمرار خروقاتها بمختلف أنواع الأسلحة، ورفضها الإيفاء بالتزاماتها برفع الحصار الغاشم عن محافظة تعز، لم يكن مفاجئا.. قائلا: "وهي من دأبت منذ نشأتها على الإنقلاب على العهود والمواثيق، وانتهاج سياسية العقاب الجماعي بحق المدنيين، واتخاذ الملف الإنساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة".

وأشاد بالدعم السخي الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات.