جماعة الحوثي تعلن مقتل 4 من ضباطها في معارك مع قوات الحكومة اليمنية

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم السبت، مقتل أربعة من ضباطها في معارك مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.



وذكرت وسائل إعلام حوثية، أنه تم بصنعاء اليوم تشييع جثامين من وصفتهم بـ "شهداء الوطن والقوات المسلحة، العميد عبدالله محمد العزي، والنقيب ناصر مسفر معوش، والملازم أول حسين علي أبو علي، والملازم أول أحمد محمد المؤيد".



وأضافت أن" الضباط الأربعة قتلوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.



الجدير بالذكر أنه تم مطلع حزيران/يونيو الماضي ، تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين، بعد انتهاء مدتها الأصلية التي بدأت مطلع أبريل.



ويشهد اليمن نزاعا عنيفا منذ قرابة ثماني سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى ، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.



وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة.