الحماية المدنية تنتشل جثة شاب من بين أنقاض عقار رمل الإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم السبت، جثة شاب من بين أنقاض عقار "قديم" يقطنه 3 أُسر، قوامها 8 أفراد، كائن في 15 شارع عمر الكاشف، منطقة القصعي، متفرع من فيكتوريا التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة الرمل، وأسفر عن "مُصابة وضحية ومفقودة".



وطلبت نيابة الرمل في الإسكندرية، تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال شهود العيان "الـ5 سكان الناجين" الذين أكدوا سماع دوي انفجار تبعه الانهيار، وأمرت بسرعة تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الانهيار، والتحفظ على ملف العقار بالحي.



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيدان ورود بلاغين من الأهالي؛ حول سقوط العقار المكون من دور أرضي، وطابقين علويين، بجوار مدرسة الرمل الميري، عقب حدوث انفجار يُرجح أنه أنبوبة غاز، مع وجود مصابة، ومفقودين تم انتشال أحدهما.



وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي شرق إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم وصادر له عدة قرارات ترميم، فتم فرض كردون أمني في محيط الانهيار لرفع ركامه بحثًا عن العالقين.



وجرى نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى الميري؛ لإسعافها، ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.