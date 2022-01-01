مصدر لبناني لـ«الشروق»: سوريا طلبت من حماس قطع علاقاتها بتركيا

- حزب الله لعب دوراً في التوصل للهدنة بين التحالف العربي والحوثيين

وصف مصدر لبناني مسؤول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية إلى لبنان بأنها "إعلان علني للتحالف مع حزب الله".



وقال المصدر اللبناني في اتصال هاتفي أجرته معه "الشروق" من واشنطن إن تحسن العلاقة بين حركة حماس وإيران انعكس على علاقات حماس مع كل من حزب الله وسوريا.



وأضاف أن حماس لديها بعض المحاذير في علاقاتها مع حزب الله تتعلق بمخاوف من أن تتأثر صورتها بين دول المنطقة بما يطلقون عليه "المد الشيعي"، أما بالنسبة للعلاقة مع سوريا فالأمر مختلف في ظل وجود قيادة سياسية مختلفة لحماس، كاشفا عن بدء تحالف عسكري بين حماس وسوريا.



وتابع المصدر: لقد جرى تنسيق بين حماس وسوريا، وتم الاتفاق على أن حماس ستقف بجانب دمشق في حال تعرضها لحرب إقليمية.



ورغم ذلك فإن المصدر اللبناني يعتبر أن التوتر لازال يشوب العلاقات بين الجانبين (حماس وسوريا) ، لافتا إلى أن سوريا طلبت من حماس قطع علاقاتها بتركيا، وتابع: وكذلك بسبب وجود قيادات الحركة في قطر .



وعلى صعيد ما تردد عن إنشاء تحالف عسكري في المنطقة تقوده الولايات المتحدة ويضم دولا عربية بجانب إسرائيل بحيث يكون موجه ضد إيران، قال المصدر: لا أعتقد أن دولا عربية يمكنها أن تشارك في ضرب إيران، موضحا أن الدول العربية لها مصالحها الحيوية سواء في البترول أو المياه ولن تغامر بها على الإطلاق وإسرائيل لها حساباتها أيضا ولن تقدم بمفردها على عمل عسكري ضد إيران.



وتابع: الدول العربية لم تعد تنفذ ما تمليه عليها واشنطن كما كان في السابق، مشيرا إلى نفي دولة الإمارات في بيان الأسبوع الماضي أن تكون طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي يستهدف دولة بعينها.



وأشار المصدر اللبناني إلى دور لعبه حزب الله في التوصل إلى هدنة في اليمن بين السعودية والحوثيين، قائلا إن الحوثيين لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلا بعد تدخل حزب الله، مشيرا إلى لقاء عقده وفد أمني سعودي مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، سبق بوقت قليل، إنفاذ الهدنة باليمن في 2 أبريل الماضي.