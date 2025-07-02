يعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن مسابقة جديدة بعنوان "وفاء النيل" في دورتها الأولى لعام 2025، بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الري، وذلك بمناسبة عيد وفاء النيل.
مجالات المسابقة:
أولا: المجال الأدبي وينقسم لفرعين "القصة – الشعر"
يتقدم المتسابق بعمل أدبي لا يتجاوز 1000 كلمة أو أبيات من الشعر متضمنا بعض أو كل العناصر الآتية "وفاء النيل أثناء الفيضان - احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل - طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة - السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل - تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن".
ثانيا: مجال الفنون فرع "الرسم"
يتقدم المتسابق بعدد من اللوحات لا تتجاوز 3 لوحات عن وفاء النيل على أن تظهر اللوحة واحدة من العناصر التالية: "احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل - طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة - السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل - تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن"، على أن يكون حجم اللوحة مساحة 30×40 سم.
ثالثا: الفيلم القصير
مدة الفيلم القصير باستخدام التليفون المحمول من 2 إلى 5 دقائق، ويتناول الفيلم كل أو بعض العناصر التالية: "احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل - طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة - السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل - تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن".
وسيتم التحكيم طبقًا لمعايير جودة المحتوى من التصوير ودرجة نقاء الصوت والموسيقى المصاحبة للفيلم.
المشاركون فى المسابقة:
يشترك في المسابقة الأطفال من من جميع أنحاء الجمهورية.
شروط خاصة بالمتسابق:
المراحل العمرية: يشترك فى المسابقة الأطفال من سن 8 سنوات حتى سن 18 سنة
يكتب الطفل على العمل البيانات الآتية:
- الاسم رباعيا
- السن وتاريخ الميلاد الجنس "ذكر- أنثى"
- الجنسية
- المحافظة
- رقم الهاتف المنزلي أو المحمول إن وجد أو هاتف ولي الأمر
- العنوان بالكامل وبخط واضح
- اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابع لها أو المركز الاستكشافي المرسل عن طريقه أو الجهة المشارك عن طريقها.
-يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه وصورة من بطاقة ولى الأمر سارية.
-على الجهات المشاركة إرسال كشف بيانات الأطفال المذكورة عالية للمشاركين فى المسابقة.
شروط خاصة بالمسابقة:
- للمتسابق الحق في أن يشارك في أكثر من مجال.
- يفضل الكتابة على الكمبيوتر.
- يكتب على العمل اسم المسابقة وفاء النيل في مجال "قصة – شعر - رسم – فيلم" 2025.
- الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.
- في حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.
- يستبعد العمل المنقول من الإنترنت أو أي مصدر آخر .
- ينتهي حق استلام الجوائز بعد شهر من إبلاغكم بتسليم الجائزة.
الجوائز:
جوائز مالية وعينية وشهادات تقدير وهدايا عينية من وزارة البيئة.
عنوان المراسلة:
يتم إرسال الأعمال على العنوان الآتي:
مقر المركز القومي لثقافة الطفل - مدينة الفنون - بالهرم
مقر الحديقة الثقافية - شارع قدري - السيدة زينب.
الجدول الزمني:
آخر موعد لتسليم جميع الأعمال فى المسابقة "قصة - شعر - رسم – فيلم" 25 يوليو 2025.
التحكيم:
يتم التحكيم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بثقافة الطفل ونخبة من أخصائي التوعية بالإدارة العامة للثقافة والتوعية بوزارة البيئة.