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يعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن مسابقة جديدة بعنوان "وفاء النيل" في دورتها الأولى لعام 2025، بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الري، وذلك بمناسبة عيد وفاء النيل.

مجالات المسابقة:

أولا: المجال الأدبي وينقسم لفرعين "القصة – الشعر"

يتقدم المتسابق بعمل أدبي لا يتجاوز 1000 كلمة أو أبيات من الشعر متضمنا بعض أو كل العناصر الآتية "وفاء النيل أثناء الفيضان - احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل - طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة - السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل - تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن".

ثانيا: مجال الفنون فرع "الرسم"

يتقدم المتسابق بعدد من اللوحات لا تتجاوز 3 لوحات عن وفاء النيل على أن تظهر اللوحة واحدة من العناصر التالية: "احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل - طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة - السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل - تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن"، على أن يكون حجم اللوحة مساحة 30×40 سم.

ثالثا: الفيلم القصير

مدة الفيلم القصير باستخدام التليفون المحمول من 2 إلى 5 دقائق، ويتناول الفيلم كل أو بعض العناصر التالية: "احتفال القدماء المصريين بوفاء النيل - طبيعة نهر النيل ومناظره الخلابة - السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار مياه نهر النيل - تكوين لوحة باستخدام خامات إعادة التدوير كلما أمكن".

وسيتم التحكيم طبقًا لمعايير جودة المحتوى من التصوير ودرجة نقاء الصوت والموسيقى المصاحبة للفيلم.

المشاركون فى المسابقة:

يشترك في المسابقة الأطفال من من جميع أنحاء الجمهورية.

شروط خاصة بالمتسابق:

المراحل العمرية: يشترك فى المسابقة الأطفال من سن 8 سنوات حتى سن 18 سنة

يكتب الطفل على العمل البيانات الآتية:

- الاسم رباعيا

- السن وتاريخ الميلاد الجنس "ذكر- أنثى"

- الجنسية

- المحافظة

- رقم الهاتف المنزلي أو المحمول إن وجد أو هاتف ولي الأمر

- العنوان بالكامل وبخط واضح

- اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابع لها أو المركز الاستكشافي المرسل عن طريقه أو الجهة المشارك عن طريقها.

-يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه وصورة من بطاقة ولى الأمر سارية.

-على الجهات المشاركة إرسال كشف بيانات الأطفال المذكورة عالية للمشاركين فى المسابقة.

شروط خاصة بالمسابقة:

للمتسابق الحق في أن يشارك في أكثر من مجال.

يفضل الكتابة على الكمبيوتر.

يكتب على العمل اسم المسابقة وفاء النيل في مجال "قصة – شعر - رسم – فيلم" 2025.

الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.

في حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.

يستبعد العمل المنقول من الإنترنت أو أي مصدر آخر .

ينتهي حق استلام الجوائز بعد شهر من إبلاغكم بتسليم الجائزة.

الجوائز:

جوائز مالية وعينية وشهادات تقدير وهدايا عينية من وزارة البيئة.

عنوان المراسلة:

يتم إرسال الأعمال على العنوان الآتي:

مقر المركز القومي لثقافة الطفل - مدينة الفنون - بالهرم

مقر الحديقة الثقافية - شارع قدري - السيدة زينب.

الجدول الزمني:

آخر موعد لتسليم جميع الأعمال فى المسابقة "قصة - شعر - رسم – فيلم" 25 يوليو 2025.

التحكيم:

يتم التحكيم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بثقافة الطفل ونخبة من أخصائي التوعية بالإدارة العامة للثقافة والتوعية بوزارة البيئة.