مظاهرة حاشدة احتجاجا على عزل عمدة إسطنبول تؤدي إلى اعتقال 42 شخصا

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احتجزت السلطات التركية، 42 شخصا عقب مظاهرة كبيرة في إسطنبول مساء أمس الثلاثاء، الذي وافق مرور 100 يوم على اعتقال عمدة المدينة السابق أكرم إمام أوغلو وعزله.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، عبر منصة "أكس" في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، إنهم متهمون بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ومقاومة قوات الأمن.

وتظاهر الآلاف من الأشخاص أمام مبنى إدارة المدينة ورددوا شعارات مثل "معا ضد الفاشية" و"الرئيس إمام أوغلو".

وتحدثت وسائل الإعلام، عن اشتباكات مع الشرطة على هامش المظاهرة والتي استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

يشار إلى أن إمام أوغلو سياسي شعبي من حزب الشعب الجمهوري المعارض، ويعتبر منافسا واعدا لأردوغان في الانتخابات المستقبلية.

واعتقل أوغلو وعزل من منصبه في 23 مارس.

واحتجزت السلطات الكثيرين من حاشيته وحزبه في العديد من موجات الاعتقالات.

وتزامنت المظاهرة مع صفعة أخرى كبيرة لحزب الشعب الجمهوري، حيث جرى اعتقال أكثر من 100 شخص صباح أمس الثلاثاء، في مدينة ازمير؛ بسبب تحقيقات في الفساد.

ويرى الحزب، نفسه ضحية لتلاعب قضائي من جانب الحكومة.

وأكد أردوغان، مرارا وتكرارا على استقلال القضاء.