وزير خارجية الصين يدعو إلى الوحدة والتعاون بين دول جنوب شرق وشرق آسيا

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة إلى الوحدة والتعاون بين دول منطقة جنوب شرق وشرق آسيا، وتسوية أية خلافات عبر الحوار والمفاوضات.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) زائد ثلاثة (الصين واليابان وكوريا الجنوبية) في بانكوك، تعقيبا على قرار اليابان، الجمعة، شطب كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي يحق لها التمتع بإجراءات مبسطة فيما يتعلق بالرقابة على الصادرات.

وقال وانغ إن منطقة جنوب شرق آسيا أصبحت واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم، وإن (آسيان زائد ثلاثة) هي مفتاح النمو الاقتصادي الإقليمي.

وأضاف أنه يتعين على الدول في هذا الإطار إعطاء الأولوية للتعاون، وتسوية النزاعات والخلافات بشكل مناسب من خلال الحوار والمفاوضات.

وأوضح وانغ أن وجود رابطة (آسيان زائد ثلاثة) موحدة من شأنه الإسهام في استقرار وازدهار شرق آسيا، داعيا - في الوقت نفسه - الدول الأعضاء بالرابطة إلى العمل معا للدفاع عن التعددية والتجارة الحرة وتعميق التعاون على المستويات غير الحكومية.