جامعة بنها تتقدم 109 مراكز في تصنيف ويبومتركس الإسباني

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، تقدم جامعة بنها 109 مراكز على مستوى العالم وفقًا لتصنيف ويبومتركس الإسباني.

واحتلت المركز 1613 بين أكثر من 30 ألف جامعه شاركت بالتصنيف وذلك في إطار سياسة الجامعة في العمل على تحقيق مزيدا من التقدم في ملف التصنيفات العالمية.

وأشار السعيد، في بيان له اليوم، إلى أن هذا التقدم الذي حققته جامعة بنها جاء نتيجة تضافر جهود جميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الباحثين والاداريين على مختلف المستويات، لتحقيق مكانه متميزه لجامعه بنها على المستويات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى مؤسسات التعليم في مصر وعددها 70 مؤسسة حكومية وخاصة وأهلية تخضع للتقييمات العالمية بهذا التصنيف.

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا الترتيب جاء استمرارا لحرص الجامعة على استمرار التميز في هذا التصنيف باصداراته المختلفة والتي بدأت منذ عام 2011 وقد كانت النتيجة معبره عن ذلك حيث قفزت الجامعة 109 مركزا في الترتيب العالمي في إصدار يوليو 2020 مقارنة بالإصدار السابق لنفس العام لشهر يناير 2020 حيث قد جاءت جامعة بنها عالميا بالمركز 1613 ما بين أكثر من 30 ألف مؤسسة تعليم عالي.

وعلى صعيد العالم العربي، احتلت الجامعة المركز 22 من بين 1218 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 25 من بين 1902جامعة أفريقية بتقدم 3 مراكز ومحليا حصلت الجامعة على المركز السابع ضمن 70 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت في التصنيف.

وأشار الجيزاوي، إلى تقدم جامعة بنها ٢٦١ مركزًا في مؤشر الانفتاح Openness، كما تقدمت 45 مركزا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يناير 2020 وأن هذا يعبر عن نجاح برامج دعم البحثي العلمي التي تطلقها الجامعة لدعم الباحثين بها.

وأضاف الدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية أن جامعة بنها حصلت على المركز ١١٩١ عالميًا ضمن ٣٠٠٠٠ جامعة في مؤشر التواجد (Presence) بتقدم ٩٧ مركزا عالميا وحصلت على المركز ٤٨٩٣ عالميًا في مؤشر التأثير (Impact) بتقدم ٧٦ مركزا مقارنة بإصدار يناير ٢٠٢٠.