روسيا: تقارير إفشال هجوم على قنصليتنا الرئيسية في إيران شائعات غير مؤكدة

رفضت سفارة موسكو في طهران، اليوم الأحد، التعليق على نشر وسائل إعلام إيرانية رسمية تقارير عن إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في القنصلية الرئيسية الروسية في مدينة رشت شمال البلاد.

واتخذ ممثل عن السفارة - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - موقفا متحفظا إزاء تلك التقارير، قائلا: "لا تعلق السفارة على شائعات غير مؤكدة".

وحسب التقارير الواردة في وسائل إعلام إيرانية رسمية وشبه رسمية، منها "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" (IRIB) ووكالة "فارس"، وقفت وراء هذا المخطط المزعوم جماعة "جمعية مملكة إيران" (تندر) التي ألقت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية القبض على زعيمها جمشيد شارمهد مؤخرا.

ولم تكشف التقارير الإيرانية تفاصيل المخطط المزعوم لاستهداف القنصلية الروسية، مضيفة أن الجماعة "لم تفلح في مسعاها هذا في ظل يقظة القوى الأمنية"، حسب وكالة "فارس".