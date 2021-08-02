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يخوض اليوم الإثنين منتخب مصر لكرة اليد تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة ألمانيا في الثانية إلا ربع ظهر غدا الثلاثاء في الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتدرب المنتخب تحت قيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو في الواحدة والنصف ظهر اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة ألمانيا، ويشمل برنامج التدريب الصباحي للمنتخب محاضرة بالفيديو للاعبين لمشاهدة فريق المانيا ودراسة اللاعبين وتحركاتهم و تدريب خفيف بالجيم.

وتأهل المنتخب لربع النهائي محققا 4 انتصارات في دور المجموعات بالأولمبياد كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك، حيث احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك بطل العالم والمتصدر.

وفاز منتخب مصر على البرتغال 37-31 ثم خسر من الدنمارك 32-27 ثم فاز على اليابان 33-29 ثم على السويد 27-22 وأخيرا على البحرين 30-20.

بينما تأهل منتخب ألمانيا لربع النهائي محتلا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف منتخب فرنسا المتصدر وإسبانيا الوصيف.

وخسرت ألمانيا من إسبانيا 28-27 ثم فازت على الأرجنتين 33-25 وخسرت من فرنسا 30-29 وفازت على النرويج 28-23 وفازت على البرازيل 29-25.

ويرأس بعثة منتخب مصر أيمن صلاح عضو مجلس ادارة الاتحاد والجهاز الفنى بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني - أنطونيو يورينتي مدرب مساعد - فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى - دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب - نور أبو زيد مدير المنتخب.

و تضم قائمة اللاعبين كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الاحمر - محمد هشام سند - إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام سامي نوار - أحمد عادل.

برنامج مواجهات الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو

منتخب فرنسا في مواجهة منتخب البحرين

منتخب إسبانيا في مواجهة منتخب السويد

منتخب الدنمارك في مواجهة منتخب النرويج

منتخب مصر في مواجهة منتخب ألمانيا