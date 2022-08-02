رئيس جامعة بنها يؤكد توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالجامعة

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أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، التزام الجامعة بتوفير كل الموارد اللازمة من أجل تحقيق سياسة النظام المتكامل للجودة الإدارية والسلامة والصحة المهنية بهدف تقديم خدمات إدارية متميزة وخلق بيئة عمل آمنة للعاملين ومتلقي الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع منظومة الأيزو بالجامعة لمناقشة الإعداد لتأهيل إدارة الجامعة للحصول على شهادة النظام المتكامل الأيزو 9001-2015 والأيزو 45001- 2018.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية وضع خطة تدريبية واقعية لرفع كفاءة القيادات والعاملين الإدارية لتحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية داخل الجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور عبد القادر عبد الكريم، منسق عام الجودة بالجامعة، أن نظام التأهيل لشهادات الأيزو يبدأ بإنشاء واعتماد سياسة الجودة والسلامة والصحة المهنية والتخطيط للعمليات، ثم العمل والتنفيذ وفقا للتخطيط المعد سابقاً وقياس الأداء من خلال جدول زمني معلن.

ولفت إلى أنه تم اعتماد جميع الوثائق الخاصة بالسلامة الصحة والمهنية من رئيس الجامعة لسرعة تنفيذها، بالإضافة الى اعتماد دليل السلامة والصحة المهنية وتوزيعه على جميع إدارات الجامعة، وذلك لزيادة وعي العاملين بالجامعة بالنظام التكاملي للأيزو 9001 - 2015، 45001 - 2018.