فرنسا تقترب بشكل أكبر من إلغاء ضريبة البث للأسر التي تمتلك جهاز تليفزيون

أجرى مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تصويتا أيد فيه إلغاء ضريبة البث المفروضة على جميع الأسر التي تمتلك جهاز تليفزيون.

وجاء التصويت بأغلبية 196 مقابل 147 صوتا لصالح مادة وردت في مراجعة بشأن الميزانية التكميلية بعد تصويت مماثل في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان).

وسيتم تمويل محطات البث العامة في البلاد، بشكل جزئي، في المستقبل، من عوائد ضريبة القيمة المضافة.

وفي تعديل تم تمريره في الوقت نفسه، فرض مجلس الشيوخ شرط سريان الترتيب الجديد حتى نهاية عام 2024 فقط. وينبغي على الحكومة في غضون ذلك عمل إصلاح شامل للقطاع، بما في ذلك التمويل المناسب.

وتبلغ رسوم البث في فرنسا حاليا 138 يورو (141 دولارا) سنويا، ويتم فرضها على المنازل التي تمتلك جهاز تليفزيون.

ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية في وقت سابق هذا العام، بإلغاء الضريبة، في إطار تدابير لتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة.