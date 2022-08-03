بايدن: خطوة تمديد الهدنة في اليمن مهمة لكنها غير كافية على المدى الطويل

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين في اليمن، مشيرًا إلى أن الهدنة التي بدأت منذ خمسة أشهر، أدت إلى «فترة من الهدوء غير المسبوق في اليمن».

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إن الهدنة أنقذت الآلاف من الأرواح، ووفرت إغاثة ملموسة لعدد لا يحصى من اليمنيين، مشيدًا بالعمل الجاد الذي أجراه مبعوث واشنطن الخاص لليمن تيم ليندركينج، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع المبعوث الأممي هانس جروندبرج.

وأشار إلى أن «تمديد الهدنة في اليمن، والتوصل إلى حل نهائي للصراع، كان موضوعًا رئيسيًا للنقاش، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية»، قائلًا إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، أكدا التزامهما الكامل بتمديد الهدنة.

ولفت إلى أن عُمان لعبت دورًا مركزيًا في تأمين هذا التمديد للهدنة، متابعًا: «ممتنون للدور الذي لعبه السلطان هيثم بن طارق، كوسيط وفريقه كمحاور بين جميع أطراف النزاع».

وتابع: «رغم أن الهدنة خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح، لكنها ليست كافية على المدى الطويل. وبالتالي، فإننا نحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للعمل بشكل بناء تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل، ويمهد الطريق لحل دائم للنزاع بقيادة يمنية».

وشدد على أهمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها، بموجب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وأن تعمل من أجل السلام، مضيفًا أن الحكومة اليمنية عليها الاستمرار في دعم الرحلات الجوية إلى المزيد من الوجهات من وإلى صنعاء، وتسهيل تدفق البضائع عبر ميناء الحديدة، على النحو المتفق عليه بموجب شروط الهدنة.

ولفت إلى أن «دفع عملية السلام سيتطلب شجاعة وتفانيا من جميع الأطراف»، مؤكدًا أن «الولايات المتحدة ستظل ملتزمة ومنخرطة في الجهود المبذولة، لدفع السلام في اليمن، وتقديم الإغاثة للشعب اليمني».

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022، موضحًا أن التمديد للهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف، بتكثيف المفاوضات، للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مساء الثلاثاء، أُعرِب «جروندبرج» عن امتنانه لقيادات الطرفين على موافقتها على هذا التمديد للهدنة، وعلى استمرار انخراطها البنَّاء معه في تنفيذ الهدنة والسعي نحو توسيعها.