محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس البنك الزراعي المصري تعزيز جهود التنمية في المحافظة

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، لبحث أوجه التعاون للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات.



وأكد محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء على ضرورة دعم المنتجين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، لافتًا إلى دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، لتمكين الشباب والمرأة البدوية بما يسهم في توفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أنه سيجري تفعيل برنامج "باب رزق" لتمويل المشروعات متناهية الصغر في كافة قرى جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع أجهزة المحافظة، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج في تمويل مشروعات المرأة، والصناعات الصغيرة، واليدوية، والحرف التقليدية التي تشتهر بها المحافظة، وأثنى المحافظ على التعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء والبنك الزراعي المصري.



شارك في اللقاء سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء احمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والبنك.