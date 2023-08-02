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الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات بحرية في الخليج

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أغسطس 2023 - 2:03 م

انطلقت "مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري" الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، للدفاع الحاسم عن الجزر الإيرانية في الخليج.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم، بأن مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري في الدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج انطلقت صباح اليوم الأربعاء، في جزيرة بو موسى بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسئولي القوات المسلحة الإيرانية والمسئولين المحليين.

وأضافت الوكالة الإيرانية: "أطلق على هذه المناورات اسم العميد الشهيد إسحاق دارا بهدف إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية، وتنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الإلكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين في محافظة هرمزكان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري".


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