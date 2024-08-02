خبير تحكيمي يكشف حقيقة صحة هدف البنك الأهلي أمام الأهلي

كشف سمير عثمان، الخبير التحكيمي حقيقة صحة الهدف غير المحتسب للبنك الأهلي في مباراته أمام النادي الأهلي، والتي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري العام.

وقال سمير عثمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "عند اتخاذ قرار احتساب ركلة حرة للبنك الأهلي، كان قرار حكم الساحة، أمين عمر هو عدم وجود خطأ".

وأضاف: "أمين عمر طالب باستكمال اللعب وعدم احتساب ركلة حرة، إلا أن يوسف البساطي، الحكم المساعد أشهر رايته، وأعتقد أن تقديره غير جيد، فلا يوجد خطأ لصالح البنك الأهلي".

وتابع: "الحكم المساعد أيضًا كان قراره بأن هدف البنك الأهلي صحيح، وهنا يأتي دور تقنية الفيديو، التي ينقسم دورها لأمرين، الأول هو متابعة لحظة لعب الكرة، والثاني وضع الخطوط بشكل دقيق".

وأكمل: "تم وضع الخطوط بشكل دقيق على مهاجم البنك الأهلي ومدافع النادي الأهلي، لذا قرار عدم احتساب الهدف صحيح، ويجب الإشادة بقرار حكام تقنية الفيديو".

وأتم سمير عثمان تصريحاته قائلًا: "الحكم عمر الشناوي الذي تواجد على تقنية الفيديو قدم إنجازًا بجميع المقاييس، في وقت اتخاذ القرار، وكذلك اختيار القرار الصحيح".