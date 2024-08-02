تشييع جثمان إسماعيل هنية لمثواه الأخير في قطر

شُيّع في قطر اليوم الجمعة، جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عقب صلاة الجمعة، إلى مثواه الأخير حيث سيدفن في الدوحة.

وبعد انتهاء الصلاة، بدأ تشييع جثمان هنية ومرافقه الذي استشهد إلى جانبه في طهران لمثواهما الأخير.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل جثمان هنية إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور رسمي وشعبي كبير، فيما كان مقررا أن يواري جثمانه الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الأربعاء، استشهاد هنية بغارة جوية إسرائيلية في نحو الساعة الثانية صباحا في طهران.

ويثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، الثلاثاء، مخاوف من حرب إقليمية.