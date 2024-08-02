 إسبانيا تضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أولمبياد باريس - بوابة الشروق
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إسبانيا تضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أولمبياد باريس

محمد جلال
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 8:57 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 8:57 م

حسم منتخب إسبانيا، تأهله إلى دور نصف النهائي، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 3-0.

وكان المنتخب الإسباني صعد لربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني برصيد (6 نقاط) خلف المنتخب المصري متصدر المجموعة الثالثة بـ (7 نقاط) في دور المجموعات.

فيما، احتل المنتخب الياباني صدارة المجموعة الرابعة برصيد (9 نقاط) بعد الفوز في ثلاث مباريات.

وسجل فيرمين لوبيز الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74، أحرز أبيل رويز الهدف الثالث للماتادور في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين المغرب وإسبانيا مساء الإثنين المقبل، على أن تلعب المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.


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