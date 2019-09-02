تامر أمين عن مشكلة الأهلي: الجمهور مش اللي «بيزيط وبيفرح وقت البطولة بس»

علق الإعلامي تامر أمين على أحداث الهجوم الأخيرة على النادي الأهلي بعد تولي المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء السويسري رينيه فايلر، قائلًا: «من إمتى يا أهلاوي مبتثقش في مجلس إدارتك، بتكسر في مجلس إدارتك وتحاول تحبطه وتيأسه، بتحاول تهز ثقة النادي مع أي جهة، من إمتى إنت المبرر اللي يخلي الأعداء والمتربصين والأشرار يلاقوا خمسين فرصة يخبطوا في الكيان».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، «في لحظات الضعف إنت اللي واقف جنبهم، في لحظات عدم الثقة إنت اللي تمنحهم الثقة، في لحظات الهزيمة إنت اللي تدفعهم للنصر، ده اللي اتعودناه من الجمهور، لكن الجمهور اللي بيزيط وبيفرح وقت البطولة بس؟».

وتابع: «من شهر عملت احتفالات الدنيا والآخرة عشان كسبت الدوري، مش شايف إن بطولة الدوري إنجاز فظيع للأهلي، الطبيعي إن الأهلي بيكسب الدوري.. إزاي بعدها إسبوع تقلب القلبة دي».