إصابة 10 آخرين في الحادث

لفظت سيدة ونجلتها مصرعهما فيما أصيب 10 أشخاص أخرين بإصابات متنوعة متوسطة وخطيرة إثر تعرضهم لحادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر اكياد بمركز فاقوس.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا ا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية أكياد البحرية مركز فاقوس.



وأسفر الحادث عن مصرع سيدة ونجلتها وإصابة 10 آخرين إصابات خطيرة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزى والمصابين لتلقى الاسعافات الأولية.



وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص شريط السكك الحديدية من مزلقان فرعي بناحية قرية كفر أكياد اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.