ميلانو تستضيف منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي يوم الاثنين

تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية، بعد غد الاثنين، منتدى الاستثمار السعودي–الإيطالي، الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية ووزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وقال بيان صادر عن الوزارة السعودية، إن المنتدى يهدف "إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين المملكة وإيطاليا في عدة مجالات تشمل الطاقة النظيفة والصحة والتصنيع والضيافة وغيرها".

كما "يناقش المنتدى فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين في ضوء التحول الاقتصادي للمملكة وسلسلة المبادرات والبرامج المرتبطة برؤية 2030 كما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وتنافسيتها إقليميا وعالميا، حيث يقدر حجم التجارة الثنائية بين البلدين بـ11 مليار دولار في عام 2022".

يذكر أن انعقاد المنتدى يأتي بالتزامن مع الذكرى التسعين للعلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيطالية ويهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية وتسهيل وصول المستثمرين والشركات الإيطالية للفرص الاستثمارية السعودية التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليونات دولار.