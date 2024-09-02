زعيمة الاشتراكيين في ألمانيا تتراجع عن تصريحات بشأن هجوم إسلاموي

تراجعت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، زاسكيا إسكن، عن تصريحات أدلت بها في برنامج حواري، والذي ذكرت فيه أنه لا يمكن تعلم الكثير من الهجوم الإرهابي الذي يشتبه أنه ذو دوافع إسلاموية في زولينجن.

وقالت إسكن في تصريحات لمحطة "فيلت" التلفزيونية: "لم يكن هذا بالتأكيد تصريحا حكيما أو صحيحا... بالطبع علينا أن نتعلم من هذا الهجوم، ومن الهجمات الأخرى التي وقعت قبله وغيرها من الهجمات التي ربما لا يزال يتم التخطيط لها، أنه يجب علينا أن نأخذ الإسلاموية والتهديد الذي يشكله الإرهاب الإسلاموي على محمل الجد أكثر بكثير مما فعلناه حتى الآن".

وفي هذا السياق، أشارت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية الألمانية، مضيفة أنه من المقرر الآن الدخول في مشاورات بشأنها مع المعارضة من التحالف المسيحي وكذلك مع الولايات.

وفي تصريحات سابقة لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية قالت إسكن عقب هجوم الطعن في زولينجن الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص: "لا أعتقد أننا يمكن أن نتعلم الكثير من هذا الهجوم على وجه الخصوص، لأنه من الواضح أن مرتكب الجريمة لم يكن معروفا للشرطة، وبالتالي لم يكن تحت المراقبة". وفي الوقت نفسه طالبت إسكن بمزيد من الرقابة على الإنترنت، مشيرة إلى أن الكثير من الاتصالات تُجرى هناك بصورة علنية. وأثارت تصريحات إسكن الكثير من الانتقادات.





