كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حملات المرشحين للرئاسة الأمريكية، نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، تعتمد بشكل كبير على مجموعة متنوعة من المتبرعين، تتراوح بين المتبرعين الصغار جداً والممولين الكبار جداً.

وأفادت الصحيفة بأن حملة هاريس وحملة ترامب، إلى جانب لجان العمل السياسي الداعمة لهما، جمعتا معاً مبلغًا يصل إلى 1.3 مليار دولار، دون احتساب الأموال التي تجمعها المنظمات غير المعلنة عن متبرعيها.

وتناول التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز" بالتفصيل دور بعض المليارديرات الذين يدعمون الحملات الانتخابية، بما في ذلك تيموثي ميلون، وريث ثروة بنك ميلون، الذي قدم أكثر من 125 مليون دولار لحملة ترامب، وإيلون ماسك، الذي أصبح واحدًا من أبرز المتبرعين في حملة 2024 بعد أن كان بعيدًا عن الساحة السياسية في السابق.



وإليكم نظرة على المليارديرات الذين يدعمون الحملات.

-أهم المانحين لترامب

لم يضف ترامب العديد من المتبرعين الجدد الكبار منذ حملته في عام 2020، لم يقم بنفسه بحضور العديد من أحداث جمع التبرعات في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يشكل نقطة إحباط لبعض من منظمين حملاته الذين يتعين عليهم أحيانًا السفر إلى ممتلكات ترامب للحصول على فرصة للقاء المرشح، وبعض المانحين الجمهوريين التقليديين الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه ترامب يركزون جهودهم على حملات الانتخابات المحلية.

لكن ترامب، منذ عام 2016، حول المتبرعين الجمهوريين، حيث تمكن من تطوير شبكة من المتبرعين الكبار المخلصين له.

-تيم ميلون

لا يوجد مانح قدم علنًا أكثر لترامب في هذه الدورة من تيموثي ميلون، وريث ثروة بنك ميلون، حيث إنه قدم أكثر من 125 مليون دولار لحملة ترامب.

ميلون، رجل الأعمال المنعزل، ظهر فجأة في مشهد المتبرعين السياسيين، وعلى الرغم من أنه لا يمتلك علاقة قوية مع ترامب، إلا أنه مول جزءًا كبيرًا من لجنة العمل السياسي "MAGA Inc."، حيث قدم حوالي نصف الأموال التي جمعتها هذه اللجنة في هذه الدورة.

ميلون أيضًا صديق لروبرت إف كينيدي الابن، وقدم 25 مليون دولار للجنة العمل السياسي الداعمة لكينيدي، ليصبح أكبر متبرع معلن في هذه الدورة.

-إيلون ماسك

صعود إيلون ماسك كمتبرع سياسي كان أحد القصص الأكثر استثنائية في حملة 2024.

ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لم يكن قد أبدى اهتماماً كبيراً بالسياسة من قبل، وكانت ميوله ليبرالية، لكن هذا الربيع، قرر إنشاء لجنة عمل سياسي كان لديها طموحات كبرى لإنفاق ما يصل إلى 180 مليون دولار على تحويل برنامج تنظيم الميدان للحزب الجمهوري.

لقد كانت البداية صعبة، لكن هناك وقت جلب ماسك قيادة جديدة، بما في ذلك مساعد شخصي جديد لمساعدته في اتخاذ القرارات السياسية.

ماسك هو شخص يتحدث إليه ترامب ويستمع إليه: لقد أخذ ترامب بنصيحة ماسك لاختيار جي دي فانس كنائب له، ويبدو أن ماسك كان له دورا في تهدئة عداء ترامب تجاه السيارات الكهربائية.

-ميريام أديلسون

ميريام أديلسون، المؤيدة المتحمسة لإسرائيل، قررت في وقت سابق من هذا العام أن تنشق عن باقي فريق ترامب وتبدأ لجنة عمل سياسي خاصة بها.

تخطط لتقديم أكثر من 100 مليون دولار لهذه المجموعة.

أديلسون تعرضت لبعض الانتقادات من ترامب بعد بضعة أيام من لقائها به في المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو، حيث أثارت غضبه لأنها تعمل مع مشغلين جمهوريين تقليديين، لكن ترامب أشاد بها لاحقًا في حدث ركز على معاداة السامية، حيث تحدثت أديلسون.

-ديك وليز أويهلاين

ديك وليز أويهلاين، مؤسسا شركة الشحن "يو لاين"، هما محافظان قويان وقد كانا لفترة طويلة من المانحين الرئيسيين لمنظمة "كلوب فور جروث" المناهضة للضرائب، لذا انجذبا إلى حملة حاكم فلوريدا رون ديسانتس خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

لكنهم يفضلان الفريق الواحد، وعادا إلى معسكر ترامب مثل أديلسون، اجتمع الزوجان مع ترامب في المؤتمر الوطني الجمهوري، وفقًا لشخص مطلع على اجتماعهما.

-ليندا مكماهون

ليندا مكماهون هي صديقة قديمة لترامب بالإضافة إلى كونها متبرعة كبيرة.

عينها ترامب كرئيسة لإدارة الأعمال الصغيرة عندما كان رئيسًا، ومنحها فرصة للتحدث في المؤتمر الوطني الجمهوري.

في ليلة أخرى، انضمت إلى ترامب في صندوقه الخاص بالمؤتمر.

قوتها لا تأتي فقط من أموالها ولكن أيضًا من دورها: فهي تشارك مع متبرع كبير آخر لترامب، هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد"، في رئاسة جهود الانتقال لترامب.

-أهم المانحين لهاريس

شهد العالم الديمقراطي للمانحين الكبار تقليصاً كبيراً منذ عام 2020، حيث إن هناك عدد قليل من اللاعبين الجدد مثل سام بانكمان-فريد، الذي اقتحم الساحة السياسية الديمقراطية في عام 2022 وأدين بالاحتيال والجرائم ذات الصلة في عام 2023.

ولكن قرار الرئيس بايدن الانسحاب من السباق ودعم الديمقراطيين السريع لهاريس قد نشط بعض المتبرعات النساء، أولئك اللواتي لم يكن ناشطات بشكل خاص في حملة بايدن، لكن قد يكن كذلك في حملة هاريس.

-إليكم الأشخاص الداعمين لهاريس

-ريد هوفمان

ريد هوفمان، المؤسس المشارك لمنصة "لينكد إن"، قد حول نفسه إلى كائن سياسي لا يكل منذ انتخاب ترامب في 2016، حيث أخبر المتبرعين الآخرين خلال حملة 2020 بأنه سيغادر اجتماع مجلس إدارة إذا تطلبت السياسة الأمريكية ذلك.

بالإضافة إلى كونه واحداً من أكبر المتبرعين الديمقراطيين في البلاد، أصبح هوفمان أيضًا مقربًا من ديمقراطيين أثرياء آخرين في وادي السيليكون الذين يبحثون عن توجيه تبرعاتهم السياسية.

-جورج وأليكس سوروس



كان جورج سوروس يقدم التبرعات لدعم الديمقراطيين منذ فترة طويلة.

الجديد هو أن هناك السيد سوروس آخر يشارك في التبرعات: أليكس، ابن جورج سوروس.

يذكر أن أليكس سوروس مهتم بالسياسة الأمريكية بقدر، إن لم يكن أكثر من والده.

أليكس سوروس مخطوب لهوما عابدين، المستشارة القديمة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

تميل عائلة سوروس إلى أن تكون من الحرس القديم في السياسة المالية الديمقراطية: إنهم يدعمون مجموعات أكثر ميلاً إلى المؤسسة، ويفضلون تمويل المنظمات التي تحاول بناء التغيير على المدى الطويل.

-مايك بلومبرج

بلومبرج، رائد الأعمال وعمدة مدينة نيويورك السابق، كان له علاقة باردة مع بايدن ولم يستثمر بنفس القدر الذي يفعله عادة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى الآن.

لكن عادة ما يكون بلومبرج متبرعاً متأخراً جداً، حيث يمول جهدًا أخيرًا غير واضح حتى وقت متأخر من الصيف.

-داستن موسكوفيتز

قد يكون داستن موسكوفيتز الشخص الوحيد في هذه القائمة الذي لم يتبرع بعد بشكل كبير لدعم هاريس، لكن من المتوقع أن يكتب موسكوفيتز، أكبر متبرع في حركة العمل الخيري المعروفة باسم الفعالية القصوى، شيكاً كبيراً في الأشهر الأخيرة من هذه الحملة لمجموعة "فيوتشر فوروارد"، المجموعة الديمقراطية التي أنشأها بملايين الدولارات في عام 2020.

موسكوفيتز، أحد مؤسسي "فيسبوك"، ليس معروفاً بشكل كبير خارج وادي السيليكون، لكن لديه فريقا من المستشارين السياسيين الذين يمارسون تأثيرًا كبيرًا في دوائر المتبرعين.

موسكوفيتز أصبح في الأشهر الأخيرة واحداً من أبرز الأصوات المناهضة لماسك في وادي السيليكون، وأعرب عن قلقه من الانحراف نحو اليمين لبعض أفراد مجتمع التكنولوجيا.

-جيفري كاتزنبرج

جيفري كاتزنبرج، الرئيس السابق لاستوديوهات والت ديزني، ليس ثرياً بقدر الأشخاص الآخرين في هذه القائمة، لكن تأثيره يأتي من وصوله إلى حملة هاريس.

كاتزنبرج جمع التبرعات السياسية البارز في هوليوود لعدة عقود، أصبح أحد الرؤساء المشاركين لحملة بايدن الوطنية وظل في هذا الدور مع تولي هاريس قيادة الحملة.