بوتين يشيد بسرعة سيطرة قواته على أراض جديدة في أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بسرعة سيطرة قواته على أراض جديدة في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال تواجده أمام طلاب مدارس إن محاولة أوكرانيا لوقف تقدم القوات الروسية في دونباس من خلال هجومها المضاد في منطقة كورسك كانت بلا جدوى.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن بوتين القول " نحن لا نتحدث عن التقدم لمسافة 200 أو 300 متر". وأضاف" لم نحقق هذا النوع من الوتيرة في الهجوم في دونباس منذ فترة طويلة".

وقد توقف بوتين في جمهورية توفا في سيبيريا وهو في طريقه إلى منغوليا، لشرح درس في مادة جديدة تم إدراجها بعد بدء الحرب وهي " محادثات بشأن أمور مهمة".

وكرر بوتين تصريحاته بأن الحرب التي أمر بشنها كانت دفاعا عن بلاده. وقال " نحن نحمي الشعب الذي يعيش في دونباس وكذلك مستقبل روسيا، لأننا لا نستطيع أن نتحمل تشكيل هياكل عدائية تحت أنظارنا تأوي خططا عدائية ضد دولتنا". ويبدو أن بوتين كان يلمح إلى آمال كييف بالانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووصف بوتين الجنود الأوكرانيين المشاركين في الهجوم المضاد في منطقة كورسك بأنهم" قطاع طرق" يتعين أن تحاسبهم روسيا.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية مازالت متقدمة في منطقة كورسك، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن روسيا امتنعت عن سحب الجنود من الهجوم الرئيسي في دونيتسك لصد الهجوم.