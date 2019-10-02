باكستان تستدعي نائب السفير الهندي للاحتجاج على استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار على الخط الفاصل

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي في إسلام آباد ، اليوم الأربعاء ، وذلك لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار الذي وقع أمس من جانب القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أن مدير عام شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الباكستانية أبلغ نائب السفير الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003".

وأدان المسؤول الباكستاني إطلاق النار قائلا :" إن استهداف المدنيين ومناطق مأهولة بالسكان يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان".

وأدى إطلاق النار من القوات الهندية الذي وقع أمس إلى مقتل امراة باكستانية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.