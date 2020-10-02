محكمة تقضي بأحقية الحكومة الأمريكية في عائدات كتاب سنودن

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، إن محكمة اتحادية قضت هذا الأسبوع بأحقية الولايات المتحدة في الحصول على أكثر من 5.2 مليون دولار، من عائدات كتاب نشره المقاول السابق بوكالة الأمن القومي "إن إس أيه" إدوارد سنودن.

ودخل سنودن دائرة الضوء العام في عام 2013، عندما سرب معلومات سرية للغاية حول برامج المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية للصحفيين.

وترددت أصداء الكشف حول العالم، وأدت إلى قيام الوكالة بتعديل تقنيات المراقبة الخاصة بها.

ويقيم سنودن حاليا في روسيا لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث ستتم محاكمته بسبب التسريبات.

من ناحية أخرى، رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية في عام 2019، زاعمة أن سنودن انتهك اتفاقية عدم إفشاء المعلومات، وقعها مع كل من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستبخارات المركزية "سي آي أيه" عندما كان يعمل مقاولًا.