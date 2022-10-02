الجامعة العربية تحذر من عدم تمديد الهدنة اليمنية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنّ الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، محذرا من أن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء.



وعبر في بيان، الأحد، عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم، مؤكدا أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء".



ودعا الأمين العام "الطرف الحوثي" إلى إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه".



ورحب أبو الغيط، "بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، وكذلك ببيان الحكومة اليمنية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية".



وشدد أبو الغيط على أهمية "تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول وبما يشمل عددا أكبر من القضايا".



وتابع أن "الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف. وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات".



وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أكد أن تجديد الهدنة السارية في اليمن وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، محذرا من تضييع الفرصة التي تتيحها الهدنة في البناء عليها لتحقيق السلام في اليمن.