الحوثيون يرفضون مقترحا أمميا لتمديد الهدنة باليمن

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، رفضها مقترح أممي حول تمديد الهدنة في البلاد، معتبرة إياه "لا يؤسس لعملية سلام".

وقال بيان صادر عن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين إن المجلس استعرض في اجتماع بالعاصمة صنعاء المستجدات بشأن المفاوضات الجارية حول الهدنة.

وأضاف البيان أن المجلس استهجن تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة (مقترح تمديد الهدنة) لا يرقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام.

وأشار المجلس الحوثي إلى أن الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها.

ودعا المجلس إلى اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف نتيجة الإعاقات التي يقوم بها التحالف الذي يتحمل مسئولية تعطيل عملية السلام ورفضه للحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه كل المؤامرات.